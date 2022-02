FC Barcelona : Haaland-Alternative: Barça wird wieder auf Lautaro Martinez aufmerksam

Der FC Barcelona will zur neuen Saison einen Hochkaräter für die Mittelstürmerposition verpflichten. Erling Haaland (21) ist der Auserwählte von Präsident Joan Laporta. Ist der Norweger nicht zu haben, könnte Lautaro Martinez erneut auf dem Einkaufzettel der Katalanen landen.

Bevor die Corona Pandemie die (Fußball-)Welt in Atem hielt, verfolgte der FC Barcelona den Plan, Lautaro Martinez (24) von Inter Mailand zu verpflichten und den Argentinier zum Nachfolger von Luis Suarez zu machen.

Der Norweger besitzt bekanntlich eine Ausstiegsklausel im Bereich von 75 Millionen Euro. Es wird allgemein angenommen, dass Haaland am Saisonende den nächsten Schritt gehen und die Bundesliga verlassen will. Interesse an dem Shootingstar bekunden neben Barça auch Paris Saint-Germain, Manchester City und Real Madrid.

Lautaro Martinez für 70 Millionen Euro zu haben

Mit Verweis auf italienische Medien berichtet das Sportblatt, das Inter Mailand im Fall Lautaro Martinez verkaufsbereit sein soll. Sollte eine Offerte von mehr als 70 Millionen Euro eintreffen, könnte es zum Transfer kommen.

Als Nachfolger für Lautaro hat Inter-Geschäftsführer Beppe Marotta dem Vernehmen nach bereits zwei Alternativen in der Schublade: Paulo Dybala (28, Vertrag läuft aus) von Juventus Turin und Sassuolo-Stürmer Gianluca Scamacca.