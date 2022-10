Hakan Calhanoglu enttarnt Schwachstelle des überragenden Marc-Andre ter Stegen

Andre Onana klärt über den Barça-Keeper auf

Andre Onana etwa, der Inter-Torhüter, riet Calhanoglu dazu, ter Stegens Schwachstelle auszunutzen. "Andre hat es mir auch gesagt, er kennt ihn besser als ich. Vor dem Schuss habe ich sofort an die Worte gedacht, die zu mir gesagt wurden", erläuterte Calhanoglu, "und ich war schnell, weil ich keine Zeit hatte, zu viel nachzudenken, und ich habe sehr gut geschossen."

Marc-Andre ter Stegen befindet sich in dieser Saison in einer herausragenden Verfassung. In der Meisterschaft ist der gebürtige Gladbacher inzwischen seit 624 Minuten ohne Gegentreffer und macht aktuell Jagd auf den Uralt-Rekord von Miguel Reina, der in der Saison 1972/73 ganze 824 Minuten nicht überwunden werden konnte.

Verwendete Quellen: Amazon Prime