"Hakim Ziyech würde gut zu Barça passen", sagt eine Legende

"Ich denke, er würde in Spanien besser zur Geltung kommen. Ich habe den Eindruck, dass er in England nie das Niveau erreicht hat, das er bei Ajax hatte", sagt die niederländische Fußballlegende gegenüber Ziggo Sport. Ziyech habe auch für Marokko deutlich bessere Leistung als für Chelsea gezeigt.

Der FC Barcelona wurde in den vergangenen Wochen mit dem marokkanischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Gullit würde einen Wechsel des Angreifers in LaLiga begrüßen. "Ich würde ihn gerne in Spanien sehen. Dort würde er sein Potenzial ausschöpfen können. Er würde gut zu Barça passen", so der Champions-League-Sieger von 1989 und 1990 (mit dem AC Mailand).

Hakim Ziyech kostete 40 Millionen Euro Ablöse

Hakim Ziyech wechselte 2020 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam an die Stamford Bridge. Der neue Chelsea-Eigentümer will sich dem Vernehmen nach von Ziyech und weiteren Offensivakteuren trennen. Laut Gullit wird Ziyech in London ohnehin falsch eingesetzt. "Er musste auf Positionen spielen, die ihm nicht wirklich liegen", so der ehemalige niederländische Nationalspieler. "Er sollte immer auf dem rechten Flügel eingesetzt werden."