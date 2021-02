FC Barcelona : "Haltet die Klappe!": Marc-Andre ter Stegen raunzt Balljungen an

In Zeiten von Corona sind Geräusche außerhalb des Platzes besonders gut wahrnehmbar. Im Hinspiel des Halbfinales der Copa del Rey zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona (2:0) fühlte sich Marc-Andre ter Stegen offensichtlich von den Balljungen gestört.

Mit seiner eigenen Leistung konnte Marc-Andre ter Stegen am Mittwochabend durchaus zufrieden sein. Der Stammkeeper des FC Barcelona hielt in einigen Aktionen gut, unter anderem als er den Versuch von Escudero nach guter Vorarbeit von Papu Gomez entschärfte.

Nach dem Pausenpfiff ermahnte ter Stegen die Balljungen im Sanchez-Pizjuan. Der Keeper soll laut SPORT gesagt haben, dass sie die Klappe halten sollen. Die jungen Helfer erhielten auch von dem zuständigen Schiedsrichter Mateu Lahoz eine Standpauke.

Was genau vorgefallen ist, wird jedoch nicht bekannt. Sevilla verschaffte sich mit dem 2:0 eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel in rund drei Wochen am 3. März.