Ex-Barça-Star Gerard Pique kassiert Kritik von einem Olympiasieger

Der Davis Cup wurde Jahrzehnte in klassischen Heim- und Auswärtsduellen ausgetragen, nach dem Einstieg von Kosmos änderte sich jedoch das Konzept. Seit 2018 wird die Zwischenrunde an vier vorbestimmten Orten ausgetragen. Die Finalphase mit den besten Acht Teams wird an nur einem Ort ausgetragen, in diesem Jahr in Malaga in Spanien.

Wawrinka: "Danke Gerard Pique und ITF Tennis"

Die Kritik an dem neuen Format ist groß, Doppel-Olympiasieger Stan Wawrinka (mit Roger Federer) gab nach einem Match zwischen Frankreich und Schweiz, das in Manchester stattfand, einen sarkastischen Post ab: "Danke Gerard Pique und ITF Tennis". Die Zuschauerränge in Manchester waren auf Wawrinkas Video leer. Dass das Match in England ausgetragen wurde, sorgte für Unverständnis.

Die Antwort des ehemaligen Fußballprofis ließ nicht lange auf sich warten: "Wir organisieren es nicht mehr. Du solltest die ITF fragen", Pique wies die Schuld von sich und verwies auf das Ende der Zusammenarbeit mit der International Tennis Federation.