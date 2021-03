FC Barcelona : "Hat kein Projekt!" Victor Font greift Joan Laporta an

Für Aufruhr sorgte außerdem Albert Benaiges, der eigentlich im Font-Team ist. Der war wiederum bei einer Präsentation Laportas am Donnerstag anwesend und sorgte so für hitzige Diskussionen.

Am 7. März ist Zahltag! Dann wird beim FC Barcelona ein neuer Vereinspräsident gewählt. Victor Font nimmt rund eine Woche vor der Wahl einen letzten Anlauf, um den haushohen Favoriten Joan Laporta Stimmen streitig zu machen. Und zwar mit einem Frontalangriff.

"Es ist ein trauriger Tag, die Dynamik der Wahl muss die Interessen von Barça in den Vordergrund stellen. Wir arbeiten seit Langem mit aktiven Persönlichkeiten des Barçelonismo zusammen, ohne um ihre Exklusivität zu bitten. Andere Kandidaten, die kein sportliches Projekt haben und improvisieren, haben Albert Benaiges unter Druck gesetzt, es zu präsentieren. Das ist schädlich für den Verein und den Mann."

Font versichert außerdem, dass sollte er die Wahl gewinnen, Benaiges unter seiner Führung arbeiten dürfe. "Wir glauben an das Talent von Albert", so Fonts Bekenntnis. Der Barça-Kandidat war über Benaiges' Abstecher zu Laporta in Kenntnis gesetzt worden und hatte ihm hierfür die Erlaubnis erteilt.