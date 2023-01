Hector Bellerin kurz vor Barça-Abgang – neuer Klub steht schon fest

Hector Bellerin wird den FC Barcelona schon wieder verlassen. Laut dem für gewöhnlich sehr gut informierten Portal The Athletic steht der Transfer des 27-Jährigen zu Sporting Lissabon unmittelbar vor dem Abschluss.

Demnach schließt sich Bellerin bis zum Ende der laufenden Saison dem portugiesischen Topklub an, der in der Meisterschaft den Führenden Benfica nur noch mit dem Fernglas sieht, dafür aber in der Europa League in der Zwischenrunde gegen den FC Midtjylland spielt.

Sporting würde damit auf den unmittelbar bevorstehenden Abgang von Pedro Porro reagieren, der sich sehr wahrscheinlich Tottenham Hotspur anschließen wird. Sporting hatte eigentlich den Plan, Tariq Lamptey (21) von Brighton & Hove Albion zu verpflichten. Die Engländer erteilten einer Leihe jedoch eine Absage.