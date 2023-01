Hector Bellerin lehnt Premier League-Angebot ab

Hector Bellerin hat nicht vor, den FC Barcelona in der laufenden Transferperiode zu verlassen - Foto: / Getty Images

Hector Bellerin hat offenbar kein Interesse daran, den FC Barcelona in der Winterpause zu verlassen. Der Rechtsverteidiger lehnte spanischen Medienberichten zufolge ein Angebot von der Insel ab.

Die Fachzeitung Sport hat in Erfahrung gebracht, dass dem Rechtsverteidiger ein Angebot des FC Everton übermittelt wurde. Die Toffees wollten den erfahrenen Verteidiger noch im Januar verpflichten, Bellerin lehnte den Vorschlag jedoch ab.

Im Sommer 2021 packte den Außenverteidiger das Heimweh, er wechselte zu Betis Sevilla. Ein Jahr später kehrte Bellerin zum FC Barcelona zurück und unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Bisher kommt er unter Barça-Trainer Xavi kaum zum Einsatz (erst drei Spiele in LaLiga), dennoch will er Barcelona offenbar nicht vorzeitig verlassen.

Hector Bellerin hat den Großteil seiner Karriere in der Premier League auf dem Feld gestanden. Nachdem er als Teenager den FC Barcelona in Richtung London verlassen hatte, absolvierte er für die Gunners wettbewerbsübergreifend 239 Partien.

Bellerin will nicht zurück nach England

Für Bellerin kommt eine Rückkehr in die Premier League dem Sportblatt zufolge nicht infrage. Der 27-Jährige will seinen Vertrag bei Barça verlängern. Im Achtelfinale der Copa del Rey gegen Ceuta durfte Bellerin von Beginn an ran. Der ehemalige Nationalspieler (vier Einsätze) lieferte eine solide Leistung, schmorte im Viertelfinale gegen Real Sociedad aber wieder 90 Minuten auf der Ersatzbank.

