FC Barcelona "Hellseher" Hector Bellerin spricht über Barça-Rückkehr

Hector Bellerin kehrte am letzten Tag der Transferperiode elf Jahre nach seinem Abschied zurück zum FC Barcelona. Dass er eines Tages erneut im Trikot der Blaugrana spielen würde, hatte der Rechtsverteidiger im Urin.

"Ich hatte immer das Potenzial, in der ersten Mannschaft von Barça spielen zu können, in der Vergangenheit gab es Möglichkeiten, aber sie kamen nie zustande. Aber ich hatte immer diese Intuition, dass sich die Chance geben würde, nach Hause zurückzukehren", sagte der Außenverteidiger im Interview mit der Fachzeitung Sport.

"Ich habe dieses Trikot viele Jahre in der Akademie bei Barça getragen und jetzt ist das Jahr, in dem ich am wenigsten damit gerechnet habe, nach Hause zurückzukehren. Ich möchte dem Präsidenten und allen danken, die dies ermöglicht haben."

Hector Bellerin: Barça-Abschied 2011

Hector Bellerin hatte die Jugendabteilung der Katalanen im Alter von 16 Jahren in Richtung London verlassen, um sich dem FC Arsenal anzuschließen. Unter Trainer Legende Arsene Wenger wurde der Außenverteidiger früh gefördert, insgesamt machte er für Arsenal 239 Pflichtspiele.