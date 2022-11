Hector Bellerin: Xavi braucht Zeit – so wie Klopp und Guardiola

Xavi Hernandez (42) steht nach dem erneuten Aus des FC Barcelona in der Vorrunde der Champions League in der Kritik. Rechtsverteidiger Hector Bellerin kann sich keinen besseren Trainer für die Katalanen als Xavi vorstellen.

Nachdem Jürgen Klopp im Herbst 2015 seinen Posten an der Anfield Road angetreten hatte, erreichten die Reds in der ersten Saison nur den achten Tabellenplatz der Premier League. Es folgten zwei vierte Plätze, ehe Liverpool 2019 knapp am Gewinn der Meisterschaft scheiterte, aber den Champions-League-Titel einfahren konnte.

Zudem habe es viele Verletzungen gegeben und "es mussten viele Neuzugänge integriert werden." Ein Neuaufbau gehe aber nicht von heute auf morgen, betonte der Spanier und verwies auf zwei Beispiele aus England: "Ich erinnere gerne an Klopp in Liverpool und Guardiola bei City."

Auch Pep brauchte Zeit bei City

Guardiola heuerte 2016 bei Manchester City an, in seiner ersten Saison blieb der katalanische Starcoach ebenfalls ohne Titel, landete am Saisonende auf dem dritten Tabellenplatz. In den folgenden fünf Jahren holten diese Citizens viermal die Meisterschaft.

Verwendete Quellen: Cataluyna Radio