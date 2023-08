Heftige Barça-Überraschung: Ansu Fati wechselt in die Premier League

Ansu Fati verlässt Barça in die Premier League - Foto: / Getty Images

Dass Ansu Fati Barça noch verlassen wird, ist inzwischen zur realistischen Option geworden. Den einstigen Senkrechtstarter zieht es in die Premier League. Und dort zu einem Klub, den bisher niemand auf dem Schirm hatte.

In dem für den Rest der Spielzeit beschlossenen Deal sei keine Kaufoption inbegriffen. Zudem übernimmt Brighton einen Großteil des Gehalts. Bei seiner langfristigen Verlängerung 2021 wurde Fatis Lohn auf zehn Millionen Euro im Jahr erhöht .

Fati heuert für die kommende Saison bei Brighton & Hove Albion an, der Deal ist hinter den Kulissen bereits über die Bühne gegangen. Der Transfermarktkenner Fabrizio Romano berichtet über eine mündliche Einigung.

Der FC Barcelona und Ansu Fati werden tatsächlich noch getrennte Wege gehen. Der 20-Jährige wird seiner Arbeit zukünftig in der Premier League nachgehen, von wo es immer mal wieder Interessensbekundungen gab. Die Klubwahl überrascht aber dann doch ziemlich.

Ansu Fati zu Brighton: Trainer gab den Ausschlag

Trainer Roberto De Zerbi soll ausschlaggebend für den Wechsel gewesen sein. Damit ist die Akte Fati nun auch geschlossen. Barça hatte ursprünglich auf einen fixen Abgang gehofft, um weitere dringend benötigte Einnahmen zu generieren. Nun spart man immerhin den Hauptteil von Fatis Gehalt ein und kann so Spieler wie den geplanten Neuzugang Joao Cancelo registrieren.

Um in seiner Entwicklung nicht weiter zu stagnieren, braucht Fati regelmäßig Spielzeit – und das nicht nur als Teilzeitarbeiter. In den ersten drei Meisterschaftsspielen wurde deutlich, dass der spanische Nationalspieler unter Xavi Hernandez weiterhin keine wichtige Rolle einnehmen wird.

BVB geht bei Ansu Fati leer aus

Am Mittwoch war noch ein spektakuläres Gerücht in Umlauf gebracht worden, Borussia Dortmund signalisiere konkretes Interesse. Das mag zwar durchaus so gewesen sein. Fati sucht sich nun mit Brighton aber die für ihn passendere Option aus.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano