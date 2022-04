Heftiger Rückschlag für Sergi Roberto, doch seine Barça-Zeit geht weiter

Sergi Roberto ist in der laufenden Saison der große Pechvogel beim FC Barcelona. Verletzungsbedingt (Oberschenkel) muss das Eigengewächs bereits seit Ende Oktober pausieren.

Der gelernte Mittelfeldspieler, der in den vergangenen Jahren häufig als Rechtsverteidiger aushelfen musste, ließ sich nach anhaltenden Problemen am 9. Dezember in Finnland operieren. Eigentlich sollte er in der laufenden Saison noch sein Comeback feiern.