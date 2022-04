Hier sieht Xavi bei Barça Verbesserungsbedarf

Der FC Barcelona hat zwei äußerst schwierige Wochen hinter sich. Xavi Hernandez hatte schon vor Kurzem darauf hingewiesen, dass sich Barça im Umbruch befindet. Der Trainer regt Verbesserungen an.

Xavi Hernandez ist mal wieder in der Realität angekommen. Mit dem FC Barcelona wird der seit Anfang November beschäftigte Trainer in dieser Saison keinen Titel holen. Während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in LaLiga gegen Real Sociedad (1:0-Erfolg für die Blaugrana) ist Xavi zu den momentanen Schwachstellen befragt worden.

"Wir müssen besser spielen, besser konkurrieren, mehr Vertrauen und mehr Willen haben", sagte er, um aus sportlicher Sicht feststellen zu müssen: "Die Realität ist, dass wir nicht um einen Titel kämpfen. Wir müssen bescheidener denn je sein und daran denken, dass das Ziel der zweite Platz ist."