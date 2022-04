Historische Barça-Pleite! Xavi: "Es ist nicht sehr motivierend"



Der FC Barcelona blamierte sich erneut und verlor vor eigener Kulisse mit 0:1 gegen Rayo Vallecano. Xavi Hernandez konstatiert eine nicht einfache Situation, der Trainer ist gefragt.

"Fehler dürfen sich nicht wiederholen", sagte Xavi Hernandez nach dem 0:1 gegen Rayo Vallecano. Der FC Barcelona ist in den letzten Spielen in alte Muster verfallen und kassierte die dritte Heimniederlage in Folge. Auf Niederlage im Halbfinalrückspiel in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt (2:3) folgte das blamable 0:1 gegen den abstiegsbedrohten FC Cadiz. Die Pleite gegen Rayo Vallecano machte das traurige Trio perfekt – mit historischen Folgen.

Seit Einführung der detaillierte Datenerfassung hat Barça keine drei Heimpflichtspiele in Folge verloren. "Das Gefühl ist, dass wir viel mehr verdient hätten. Nicht in der ersten Halbzeit, als es uns an Persönlichkeit fehlte, sondern in der zweiten, als wir mehr Lust und mehr Schwung hatten", sagte Xavi, dessen Aussagen etwas an die Cadiz-Niederlage erinnerten.

Trend spricht gegen Barça Das Trainerteam ist nun mehr denn je gefragt. Am Sonntag tritt Barça erneut im Camp Nou an, diesmal gegen den RCD Mallorca. Setzt sich der Negativtrend fort, drohen die Blaugrana sogar noch das letzte verbliebene Ziel, die Qualifikation für die Champions League, zu verpassen.