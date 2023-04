Historische Barça-Torflaute: Xavi verteidigt Robert Lewandowski

Der FC Barcelona kommt in Getafe nur zu einem torlosen Unentschieden, von Robert Lewandowski war erneut nicht viel zu sehen. Xavi Hernandez nimmt den Superstar in Schutz.

"Das Unentschieden ist gar nicht so schlecht, aber wir müssen unser Selbstvertrauen zurückgewinnen", sagte Xavi Hernandez zunächst nach der torlosen Partie in Getafe.

Der Trainer des FC Barcelona mag angesichts des noch immer elf Punkte großen Vorsprungs auf Real Madrid in der Tabelle zwar Recht haben. Für seine Weltklasseauswahl sind solche Auftritte allerdings ungenügend.

Das weiß Xavi aber auch: "Wir sind nicht in unserer besten Form in dieser Saison, weder in Bezug auf die Leistungen noch auf die Ergebnisse, das ist offensichtlich. Heute waren wir sehr schlecht." Angesichts des zweiten torlosen Unentschiedens in Folge ist Barça sogar ein historischer Negativwert anzurechnen.