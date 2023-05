Barça beißt sich an Jordi Alba die Zähne aus - Ligarivale zeigt Interesse

Der FC Barcelona steht bei Jordi Alba mit einer nahezu unfassbaren Summe in der Kreide und will den Veteranen daher zu einem Wechsel bewegen. Obwohl es sogar einen Interessenten aus derselben LaLiga-Tabellenregion gibt, liegt Albas Bereitschaft zur Veränderung bei Null.

Jordi Alba ist mit dem, was der FC Barcelona mit ihm vorhat, so gar nicht einverstanden. Laut Mundo Deportivo versteht sich der 34-Jährige durch und durch als Cule, spielt in "seinem" Verein, in "seiner" Stadt und wird im Sommer erneut Vater.

Das sind einige der Gründe, wieso sich Alba weigert, den katalanischen Klub demnächst zu verlassen. Ein Tapetenwechsel kommt demnach nicht infrage, teilten Albas Vertreter Barça vergangene Woche während eines Treffens mit. Alba soll Präsident Joan Laporta außerdem bei einem gemeinsamen Mittagessen über seine Pläne informiert haben.

Bei Barça wird dagegen nicht verhehlt, dass es für alle Beteiligten die beste Lösung wäre, wenn Alba eine Veränderung vornehmen würde, da er in der nächsten Saison nur noch eine Nebenrolle spielen wird und der Verein aus dem Camp Nou auf diese Weise sein Gehalt sparen würde. Und gerade im letzten Punkt liegt ein gravierender Einschnitt.