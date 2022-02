FC Barcelona : "Man kann Ousmane Dembele nicht verzeihen", schimpft eine Barça-Legende

Ousmane Dembele wird in der Rangordnung von Hristo Stoichkov wohl nicht mehr allzu weit nach oben klettern. Der ehemalige Starspieler des FC Barcelona äußert sich wiederholt zu den hochbrisanten Geschehnissen, und lässt erneut kein gutes Haar an Dembele.

Hristo Stoichkov will in der Sache Ousmane Dembele keinen Frieden schließen. Stattdessen legt der frühere Starstürmer des FC Barcelona im Gespräch mit dem Sportsender beIN SPORTS noch mal gegen den in Ungnade gefallenen Dembele nach.

Abschwören von Dembeles Qualitäten will Stoichkov allerdings nicht. Der heute 56-Jährige, der in 255 Pflichtspielen für die Azulgrana starke 142 Torbeteiligungen lieferte, weiß, woran es bei Dembele im Besonderen hapert.

"Was mich interessiert ist nicht, was Barça für ihn bezahlt hat", stellt Stoichkov klar. "Was mich interessiert ist, was in den Spielen passiert. Er hat Qualitäten, er ist sehr schnell und er schießt Tore. Aber sein Problem ist sein Umfeld."

Dembele lehnt bis heute eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ab, ein Januarwechsel kam trotz Bemühungen bis zur letzten Sekunde nicht zustande. Der 24-Jährige stand im ersten Spiel nach dem Wintertransfermarkt gegen Atletico (4:2) im Kader und Xavi Hernandez wollte Dembele sogar einwechseln. Der Trainer verzichtete aufgrund des Spielverlaufs aber auf Dembeles Einwechslung.