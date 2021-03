FC Barcelona : Weltklub des Jahrzehnts: Barça erhält Auszeichnung

Die International Federation of Football History & Statistics, kurz IFFHS, zeichnet alle zehn Jahre den besten Klub der zurückliegenden Dekade aus. Im neuesten Ranking thront der FC Barcelona über dem Rest der Welt.

Der FC Barcelona wurde von der IFFHS zum weltbesten Klub des vergangenen Jahrzehnts (2011 bis 2020) ernannt. Was eine ziemlich besondere Auszeichnung ist, schließlich nahm Barça schon den letzten Preis (2001 bis 2010) entgegen.

In dem speziellen Punktesystem werden nationale wie internationale Titel, Siege und Remis in allen Wettbewerben sowie die erzielten Tore der Teams mit einbezogen. Entscheidend ist am Ende das Prestige des jeweiligen Turniers.