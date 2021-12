FC Barcelona : Ilaix Moriba bereut Barça-Abgang zu RB Leipzig: "Betrogen" und "hintergangen"

Bei RB Leipzig hatten sie Großes mit Ilaix Moriba vor. Den immensen Vorschusslorbeeren konnte der junge Mittelfeldspieler in seinem ersten halben Jahr aber nicht gerecht werden. Inzwischen soll er es sogar bereuen, dass er den FC Barcelona verlassen hat.

Nach dem Weggang von Marcel Sabitzer zum FC Bayern wollte RB Leipzig die fraglos große Lücke mit Ilaix Moriba schließen, zumindest für die nächsten Jahre. Dem 18-Jährigen ist die nötige Eingewöhnungszeit zugestanden worden. Und doch hatten sich die Sachsen mehr als das bisher Gezeigte erwartet.

Und auch Ilaix scheint nach seinem ersten Halbjahr in Sachsen nicht mehr ganz so glücklich mit seiner Entscheidung. Nach einem Bericht von Diario Gol ist Ilaix ziemlich verärgert über den aktuellen Zustand, mit dem er sich arrangieren muss. Bisher stehen erst sechs Spiele (100 Minuten) in seiner RB-Statistik. Das spanische Portal geht sogar noch einen Schritt weiter.