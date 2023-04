"Ilaix Moriba hat eine falsche Entscheidung getroffen"

"Es gibt Leute, die falsch liegen", sagte Planes beim Radiosender Cadena SER über Moribas Entscheidung gegen die Blaugrana und einen Vereinswechsel. "Wir sehen es: Er hat eine falsche Entscheidung getroffen."

Ilaix Moriba startete in der Spielzeit 2020/21 unter Ronald Koeman durch, stand an der Seite von Lionel Messi und Co. in der Startelf. Koeman setzte den jungen Mittelfeldspieler weitaus häufiger ein als Routiniers wie Miralem Pjanic. Moriba absolvierte 18 Partien für Barça.

Auf eine Vertragsverlängerung konnte sich der Youngster mit Barça nicht einigen. Die Katalanen verkauften die Eigengewächs schließlich ein Jahr vor Vertragsende für 16 Millionen Euro an RB Leipzig. Durch Zusatzzahlungen kann die Ablöse auf 22 Millionen ansteigen. Zudem sicherte sich Barcelona eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 10 Prozent.