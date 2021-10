FC Barcelona : Ilaix Moriba: Wechsel nach Leipzig eine "absurde" Entscheidung?

Ilaix Moriba verließ den FC Barcelona im vergangenen Transfer-Sommer in Richtung Bundesliga. Bei RB Leipzig kommt der junge Mittelfeldspieler allerdings noch nicht über eine Jokerrolle hinaus. In Spanien wird der Wechsel kritisiert.

Ilaix Moriba schaffte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch als Profi. Ronald Koeman zog das Supertalent in die erste Mannschaft hoch, verschaffte ihm 18 Einsätze an der Seite von Lionel Messi und Co..

Der 18-Jährige wurde bereits als kommender Mittelfeld-Superstar gehandelt, der bei den Katalanen in die Fußstapfen von berühmten Vorgängern wie Andres Iniesta oder Xavi Hernandez treten könnte. Doch Barça und die neuen Berater von Ilaix Moriba konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen.