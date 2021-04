FC Barcelona : Ilaix Moriba zu Real Madrid? Vater sorgt mit Aussage für Aufruhr

Real Madrid soll Ilaix Moriba Avancen machen. Dessen Vater wird nun zu dem Interesse der Königlichen befragt, reagiert allerdings ausweichend – und kurbelt so die Gerüchte an.

Was den 18-Jährige für andere Klubs besonders interessant macht: Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft Ende Juni 2022 aus. Vereinspräsident Joan Laporta möchte unbedingt mit dem Eigengewächs verlängern. In den Verhandlungen wurden bisher allerdings keine Fortschritte erzielt.

Moriba kommt in dieser Spielzeit auf sieben LaLiga-Einsätze, einen in der Champions League und zwei in der Copa del Rey. Zweimal davon fand der Youngster den Weg in die Startelf.