Ilkay Gündogan vergleicht Xavi und Pep Guardiola

Ilkay Gündogan berichtet in der Mundo Deportivo über ein Gespräch mit Pep Guardiola (52) in Barcelona. Zudem unterstreicht der 32-Jährige den Stellenwert Xavis (42), der für den Wechsel des deutschen Nationalspielers zum FC Barcelona entscheidend war.

In der aktuellen Saison ist Gündogan im Mittelfeld der Katalanen gesetzt und stand in möglichen 17 Spielen 16 Mal in der Startelf. Er ist für Coach Xavi im Zentrum unersetzlich. Auch Gündogan ist mit der Zusammenarbeit mit Xavi zufrieden und vergleicht ihn mit seinem ehemaligen Trainer Pep Guardiola.

Gegenüber der Sportzeitung Mundo Deportivo gab Gündogan bekannt, dass Xavi ihn in zwei Gesprächen komplett von einem Wechsel überzeugt hatte: "Ich habe ein gutes Verhältnis zu Xavi. Ich bin seinetwegen nach Barcelona gekommen und habe zweimal mit ihm gesprochen, bevor ich zugesagt habe. Ich denke, dass wir sehr gut zusammenpassen", so Gündogan.

Gündogan spricht über Treffen mit Guardiola

"Pep hat viele Jahre Erfahrung, während Xavi in seiner fünften Saison als Trainer und in seiner dritten in Europa ist, aber seine Vision vom Fußball ist ähnlich", erklärt der ehemalige Dortmunder. Zu Guardiola pflegt der 71-fache deutsche Nationalspieler immer noch eine gute Beziehung.

Erst vor kurzem besuchte er Guardiola zu einem Gespräch: "Ich habe Pep kürzlich in seinem Haus in Barcelona besucht und wir haben uns unterhalten." Sein ehemaliger Cheftrainer hat ihm auch die nötige Unterstützung in der neuen Heimat angeboten: "Er hat gesagt, ich soll mich an ihn wenden, wenn ich oder meine Familie in Barcelona etwas brauchen", so Gündogan.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo