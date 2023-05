Ilkay Gündogan zieht Barça-Angebot dem von Manchester City vor – Pep Guardiola gibt nicht auf

Zwei Spiele, zwei Tore und eine Vorlage: Statt Erling Haaland avancierte in den letzten beiden Auftritten Ilkay Gündogan jeweils zum Matchwinner für Manchester City. Das 3:0 bei Everton ebnete der Mittelfeldstar quasi im Alleingang.

Der amtierende englische Meister ist sich bewusst, dass Gündogan noch immer zu den Ausnahmeakteuren in der Mannschaft von Pep Guardiola gehört. Gündogans Vertrag läuft aus, die Skyblues wollen ihn aber nicht um jeden Preis halten.

The Athletic zufolge bietet ManCity seinem Schlüsselspieler lediglich eine Vertragsverlängerung um ein Jahr an. Gündogan wolle grundsätzlich bleiben, zielt aber auf zwei weitere Jahre in Himmelblau an. Das scheint in erster Instanz die Chance für den FC Barcelona, den 32-Jährigen für sich gewinnen zu können.