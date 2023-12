BarÃ§a-Juwel (16) rÃ¼ckt zu den Profis auf, um Inigo Martinez zu ersetzen

Nachdem er zu Saisonbeginn zunächst wenig berücksichtigt wurde, mauserte sich Iñigo Martinez (32) in den vergangenen Monaten zu einem Stammspieler beim FC Barcelona. Durch den Ausfall des 32-Jährigen bis Jahresende avanciert nun U17-WM-Teilnehmer Pau Cubarsi (16) zum vierten Innenverteidiger bei den Profis auf.

Im Topspiel gegen Atletico Madrid verletzte sich Routinier Iñigo Martinez beim Aufwärmen am Oberschenkel und wird wohl erst im neuen Jahr wieder auf dem Platz stehen können.

Pau Cubarsi gegen Girona wohl im Kader

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass der talentierte Nachwuchsspieler Pau Cubarsi zum vierten Innenverteidiger hinter Ronald Araujo (24), Jules Kounde (24) und Andreas Christensen (27) aufrückt. Der 16-Jährige dürfte demnach aller Voraussicht nach im Kader des amtierenden spanischen Meisters für das Topspiel am Wochenende gegen Girona stehen.

Aufgrund der Tatsache, dass zuletzt wieder entweder Ronald Araujo oder Jules Kounde auf der rechten Abwehrseite aufgeboten wurden, winkt dem Spanier möglicherweise noch in diesem Kalenderjahr sein Pflichtspieldebüt für die Profimannschaft.

Lief in diesem Jahr schon für zahlreiche Teams auf

Für Cubarsi war es bislang eine sehr turbulente Saison: Er spielte mit der U19 des FC Barcelona in der Youth League, lief bereits achtmal für die zweite Mannschaft in Spaniens dritter Liga auf.

Der talentierte Verteidiger bestritt mit der spanischen Nationalmannschaft die U17-Weltmeisterschaft in Indonesien und stand durch die Verletzungsmisere, welche die erste Mannschaft des FC Barcelona in der laufenden Saison begleitet, bereits viermal im Kader von Xavi Hernandez (43). Das Debüt könnte in Kürze folgen.

