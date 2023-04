Inigo Martinez steht schon bei Barça unter Vertrag – die Gründe für den Wechsel

Damit geht der Wunsch von Trainer Xavi Hernandez in Erfüllung, der bei der Klubführung einen linksfüßigen Innenverteidiger beantragt hatte. Nach den obligatorischen medizinischen Untersuchungen habe Martinez in dieser Woche seine Unterschrift gesetzt.

Der Transfer hat rein sportliche Gründe. In seinem Alter sieht Martinez die letzte Chance, um Titel auf höchstem Niveau zu kämpfen (in seiner Bilanz stehen derzeit nur ein spanischer Superpokal und ein U-21-Eurocup). Dazu reizt ihn die Champions League, an der er bisher nur einmal teilnehmen konnte, in der Saison 2013/14 mit Real Sociedad.

Dass es länger gedauert hat, den Vertrag abzuschließen, lag an der Kontroverse um den Fall Negreira. Martinez hatte Angst, dass Barça suspendiert werden könnte, aber in den letzten Treffen, die sein Management mit Mateu Alemany und Jordi Cruyff abhielt, haben die Verantwortlichen beruhigend einwirken können.

