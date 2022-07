Athletic Bilbao Inigo Martinez zu Barça? "Das passiert jeden Sommer"

Wie aus dem Nichts tauchte Inigo Martinez in der Transfer-Gerüchteküche und auf dem Radar des FC Barcelona auf. Viel Energie will man diesen Gerüchten bei Athletic Bilbao aber nicht beimessen.

Athletic Bilbao hielt sein Sommervorbereitungscamp dieses Jahr in Deutschland ab, wo jüngst gegen Mainz 05 getestet worden war. Beim 1:1-Unentschieden kam Inigo Martinez für eine Stunde zum Einsatz. Im Anschluss wurde Trainer Ernesto Valverde mit den Abgangsgerüchten rund um seinen Innenverteidiger konfrontiert.

"Ich denke, das ist etwas Klassisches, was in jedem Sommer passiert, dass einige Klubs interessiert sind oder dass es Gerüchte gibt, dass sie interessiert sind", sagte Valverde. "Wir sind ruhig. Von dem, was herauskommt, isolieren wir uns immer ein wenig und das war's."