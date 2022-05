FC Barcelona Insider sicher: Christensen hat bei Barça unterschrieben, Lengelt und Umtiti sollen gehen

Andreas Christensen wird seit Wochen als Neuzugang beim FC Barcelona gehandelt. Offiziell wurde bisher zwar noch nichts bekanntgegeben. Der spanische Journalist Juan Jimenez von der Zeitung AS ist aber überzeugt, dass die Tinte unter dem Vertrag bereits trocken ist.

Die angespannte finanzielle Lage des FC Barcelona gefährde den Wechsel von Christensen "sicherlich nicht", erklärte der in Barcelona lebende Journalist gegenüber bold.dk: "Im Gegenteil, Quellen im Verein sagen, dass die Vereinbarung bereits getroffen wurde."

Christensens Vertrag beim FC Chelsea läuft am 30. Juli 2022 aus. Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hatte vor Wochen klargestellt, dass er den Abwehrakteur nur ungern ziehen lassen würde. "Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er uns verlässt. Würde uns das gefallen? Nein. Würden wir damit leben? Ja", so der Deutsche.

Christensen soll die Innenverteidigung des FC Barcelona verstärken, für zwei französische Abwehrspieler suchen die Katalanen indes Abnehmer. " Barça wird versuchen, Umtiti und Lenglet zu verkaufen", weiß Juan Jimenez.