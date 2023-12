Kurioser Grund! Warum Barça-Wunderkind Lamine Yamal die Golden Boy Awards verpasste

Am Montag wurde Jude Bellingham (20) in Turin zum diesjährigen Gewinner des Golden Boy Awards gekürt. Nicht anwesend war derweil Lamine Yamal (16). Der Flügelspieler des FC Barcelona verpasste die Zeremonie aus einem kuriosen Grund.

Jude Bellingham wurde am Montag dank seiner Leistungen bei Borussia Dortmund und Real Madrid bei der Golden-Boy-Preisverleihung zum besten Nachwuchsspieler des Jahres geehrt. Für Schlagzeilen sorgte derweil auch ein Spieler, der bei der Zeremonie gar nicht anwesend war.

Yamal gewinnt Preis – muss aber die Schulbank drücken

Es handelt sich hierbei um den filigranen Flügelspieler Lamine Yamal. Der Teenager gewann die erstmals vergebene Trophäe "Golden Boy The Youngest", nachdem er in diesem Kalenderjahr mehrere Rekorde für seinen Verein und die spanische Nationalmannschaft aufgestellt hatte.

Seinen Preis konnte er allerdings aus einem kuriosen Grund nicht persönlich entgegennehmen: Der 16-Jährige hatte am nächsten Tag Schule. Während Lamine Yamal also bereits als vollwertiges Mitglied bei den Profis des FC Barcelona und in der spanischen A-Nationalmannschaft mitmischt, muss er parallel noch an seinem Schulabschluss arbeiten.

Er hat sich entschlossen, ein "normales Leben zu führen" begründeten die zwei Moderatoren in Turin schmunzelnd seine Abwesenheit. Der Shootingstar bedankte sich dafür in einer Videobotschaft für die Auszeichnung und komplettierte nebenbei trotz seinen zarten 16 Jahren das Podium des Golden Boy Awards hinter Jude Bellingham (20) und Jamal Musiala (20).

