FC Barcelona Ist Messi der GOAT? Ronaldinho hat da seine Zweifel

Für seine zahlreichen Fans ist Lionel Messi (35) der beste Spieler aller Zeiten. Als GOAT (greatest of all time) wird der Argentinier seit Jahren verehrt. Barça-Ikone Ronaldinho (42) beweist da schon weitaus mehr Objektivität.

Der Brasilianer kickte bis 2008 gemeinsam mit Messi für den FC Barcelona und legte diesem sogar seinen ersten Pflichtspieltreffer auf. Als GOAT sieht er den jetzigen Angreifer von Paris Saint-Germain dennoch nicht. Dafür ist die Auswahl an hochklassigen Profis in den vergangenen Jahrzehnten zu groß gewesen.

"Schwer zu sagen, es gibt so viele andere Spieler", weicht Ronaldinho daher im Gespräch mit Eleven Sports der Frage aus, ob Messi der viel zitierte GOAT ist. "Ich vergleiche nicht gern. Du hattest Maradona, Pele, es gab so viele. Jeder von ihnen war zu seiner Zeit der Beste", erinnerte der frühere Dribbel-König.

Als das Thema auf seine aktive Karriere kam, konnte Ronaldinho immerhin in Bezug auf seine Lieblingsstation eine konkrete Antwort geben. "Barça ist die Mannschaft, in der ich am längsten gespielt habe. Es ist ein Team, das ich wirklich, wirklich liebe."