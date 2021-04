Ex-Barcelona-Star : Ivan Rakitic: "Ich hätte gerne nochmal mit Manuel Neuer zusammengespielt"

2019 wäre es angeblich beinahe zum Wechsel zu Bayern München bekommen. Rakitic blieb jedoch bei Barça, ging ein Jahr später zurück nach Sevilla. "Dass sich mein Kumpel Brazzo so entschieden hat, finde ich schade", blickt Rakitic ein wenig enttäuscht auf die Entscheidung von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zurück.

Rakitic, der mit Sevilla um den Titel in der Primera Division kämpft (drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid), lobt den deutschen Rekordmeister in den höchsten Tönen. "Teil vom FC Bayern sein zu können, ist sicher eine Riesen-Ehre", so der 33-Jährige. "Ich hätte sehr gerne mal für den FC Bayern gespielt."

Und weiter: "Was dieser Klub in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, ist sagenhaft." Dazu könne man den Bossen ein Kompliment aussprechen: "Die Bayern sind immer noch die größte Adresse in Europa, auch wenn sie aus der Champions League rausgeflogen sind."