FC Barcelona : Jagd auf Juwel: Barça an Ismael Doukoure dran

Der FC Barcelona hat in der Spielzeit 2020/2021 hervorragende Erfahrungen mit jungen Spielern gemacht. Unter anderem Pedri (18) oder Sergino Dest (19) sorgten für Schlagzeilen. Jetzt hat Barça erneut einen Youngster als Neuzugang im Visier.

Barcelona reiht sich offenbar in die Schlange der Interessenten für Ismaël Doukoure (17, Vertrag bis 2023) vom FC Valenciennes ein. Wie FOOT MERCATO in Erfahrung gebracht haben will, beobachtet Barça den Werdegang des Innenverteidigers genaustens.

Trotz seiner Jugend zählt Doukoure bereits zu den festen Größen beim französischen Zweitligisten, er kommt wettbewerbsübergreifend auf 22 Partien in der laufenden Saison.

Doukoure hat ivorische Wurzeln, stammt gebürtig aber aus Lille und hat einen französischen Pass. Das Nicht-EU-Ausländerkontingent von Barça und den weiteren interessierten Vereinen würde er somit nicht belasten.