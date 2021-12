FC Barcelona : Javi Martinez: So kann Barça den FC Bayern knacken

Der FC Barcelona spielt an diesem Mittwoch nicht weniger als um den Spielfortbestand in der Champions League. Im Zuge dessen wissen nicht wenige die Chancen der Azulgrana gegen den FC Bayern so gut einzuschätzen wie Javi Martinez.

Wenn das Flutlicht in der Münchner Arena angeht, wissen die Protagonisten des FC Barcelona: es ist Crunchtime. Um in das Achtelfinale der Champions League einzuziehen, benötigt Barça am letzten Gruppenspieltag einen Sieg beim FC Bayern.

"Im Fußball ist alles möglich", will Javi Martinez gegenüber der Mundo Deportivo nicht ausschließen, dass Barça die Überraschung gelingen könnte. "Wir reden hier von Barça, obwohl sie gerade gegen die beste Mannschaft der Welt antreten... es könnte entscheidend sein, dass Bayern bereits qualifiziert ist und einige Spieler schonen will, die schon viele Minuten und Spiele in einem so engen Zeitraum gespielt haben."