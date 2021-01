FC Barcelona : Jean-Clair Todibo vor Rückkehr nach Frankreich

Der FC Barcelona hat offenbar einen neuen Abnehmer für Jean-Clair Todibo gefunden. Der französische Innenverteidiger wechselt Medienberichten zufolge zurück in die Ligue 1 und heuert bei OGC Nizza an.

Seit Januar 2019 steht Jean-Clair Todibo beim FC Barcelona in Lohn und Brot. Den Durchbruch im Camp Nou schaffte der junge Franzose bisher noch nicht. Nach einer Leihe an Schalke in der vergangenen Rückrunde, sollte er in der Vorrunde 2020/2021 für Benfica Lissabon auflaufen.

Der portugiesische Rekordmeister hatte allerdings nur wenig Verwendung für den hochveranlagten Abwehrakteur. Coach Jorge Jesus sprach Todibo sogar die nötige Klasse für die Liga NOS ab.