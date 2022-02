FC Barcelona : Jetzt bei Barça: Gabriel trauert Pierre-Emerick Aubameyang nach

Seit einem Monat steht Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Barcelona in Lohn und Brot. Der FC Arsenal hätte den Stürmerstar prinzipiell gerne behalten, wie Gabriel verrät.

Wäre es nach der Mannschaft gegangen, hätte Pierre-Emerick Aubameyang den FC Arsenal im vorigen Wintertransferfenster nicht verlassen.

"Aubameyang ist in meinem Herzen, wir alle wollten ihn bei Arsenal", sagte Gabriel im Gespräch mit dem YouTube-Kanal Oh My Goal. "Es ist etwas, das zwischen ihm und dem Trainerstab passiert ist, die anderen Spieler waren nicht dabei."

Die Beziehung zwischen Aubameyang und Mikel Arteta soll nicht mehr zu retten gewesen sein. Der 32-Jährige soll sich in der Vergangenheit einige Fehltritte geleistet haben. Unter anderem wurde darüber berichtet, dass Aubameyang gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen hatte, um sich ein Tattoo stechen zu lassen. Außerdem soll er mehrfach verspätet zu Vereinsterminen erschienen sein.

