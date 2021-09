FC Barcelona : Jetzt scheint klar, wann Sergio Agüero sein Barça-Debüt gibt

Die Herausforderung in der Champions League bei Benfica am Mittwoch (21 Uhr) kommt für Sergio Agüero noch zu früh. Und auch für das Kräftemessen gegen den amtierenden Meister Atletico Madrid am Samstag (21 Uhr) steht die Sturmhoffnung noch nicht zur Verfügung.

Wie die Sport berichtet, geht das medizinische Team des FC Barcelona davon aus, dass Agüero für das Heimspiel gegen den FC Valencia am 17. Oktober endlich spielfit sein wird. Der 33-Jährige hat also noch die kommende Länderspielpause, um sich auf seinen ersten Auftritt im Barça-Trikot vorzubereiten.