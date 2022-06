Primera Division Joan Gamper Trophy: Warum die Roma Barça absagte – und was PSG damit zu tun hat

Die AS Rom hat vor wenigen Tagen ein Vorbereitungsspiel im Rahmen der Joan Gamper Trophy gegen den FC Barcelona überraschend abgesagt. Die angeblichen Hintergründe sind durchaus bekannt.

Mit dieser Absage hatte der FC Barcelona nicht gerechnet: Die AS Rom habe ihre Teilnahme an der Joan Gamper Trophy, die für den 6. August angesetzt war, "einseitig und ohne Grund" abgesagt, ließen die Blaugrana in einem offiziellen Statement verlauten.

Verschiedenen Medienberichten zufolge ist die Roma bei ihrer Entscheidung von außen beeinflusst worden – und zwar von Paris Saint-Germain. Auf Wunsch von Vereinschef Nasser Al-Khelaifi, der gleichzeitig Vorsitzender der European Club Association (ECA) ist, hat die Roma den Testkick gegen Barça gecancelt.

Die ECA soll der Roma mitgeteilt haben, dass die Organisation von Freundschaftsspielen mit "rebellischen" Super-League-Klubs nicht erwünscht sei.