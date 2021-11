FC Barcelona : Joan Laporta beglückwünscht Lionel Messi zum Ballon d'Or

Lionel Messi wurde am Montag zum siebten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, gehört zu den Gratulanten – wenn auch nicht persönlich.

Messi war am Montag zum siebten Mal in seiner Karriere mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Die Entscheidung der France Football wird aber durchaus kritisch begutachtet. Auch Messi selbst forderte das Fachmagazin auf, die Trophäe lieber Robert Lewandowski auszuhändigen, der im Vorjahr der Favorit war. Die Verleihung wurde 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Für Messis ehemaligen Klub war es ebenfalls ein bewegender Tag. Barça feierte am Montag sein 122-jähriges Bestehen. La Pulga gratulierte seinem Herzensklub in den Sozialen Medien, was Laporta zu schätzen weiß: "Ich danke Messi dafür, dass er sich an Barça erinnert hat."