FC Barcelona : Joan Laporta bei Ousmane Dembele fassungslos: "Hat Vereinbarung mit anderem Klub"

Der FC Barcelona hat den Abgang von Ousmane Dembele in den letzten Zügen des Wintertransfermarkts nicht mehr bewerkstelligen können. Vereinspräsident Joan Laporta kann das Vorgehen des nicht mehr eingeplanten Flügelstürmers absolut nicht nachvollziehen.

Joan Laporta betrieb während einer Pressekonferenz am Dienstag noch mal Aufklärungsarbeit. Am Deadline Day überschlugen sich teilweise die Ereignisse. Kurzzeitig war ein Wechsel zu Paris Saint-Germain thematisiert worden, auf der anderen Seite wurden der FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur aus der Premier League als vermeintliche Abnehmer ins Spiel gebracht. Eine Einigung blieb bekanntermaßen aus, sehr zu Laportas Verwunderung.

Dembele wird in diesem Winter also nirgendwo hinwechseln, das ist Fakt. Barça muss somit eine Entscheidung treffen, wie am besten mit dem 24-Jährigen umgegangen wird. Unlängst gab es Berichte, nach denen Trainer Xavi Hernandez nicht davor zurückschrecke, Dembele dauerhaft auf die Tribüne zu setzen. Sogar von einer vorzeitigen Kündigung ist die Rede.

"Die Situation von Dembele ist schwer zu verstehen. Xavi arbeitet gegenwärtig und mittelfristig daran, eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft aufzubauen", fügt Laporta an. "Wir glauben, dass er eine Vereinbarung mit einem anderen Verein hat. Das hat sein Agent uns gegenüber angedeutet. Wir werden im Interesse des Vereins handeln."