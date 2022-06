FC Barcelona Joan Laporta erläutert Barça-Finanzplan: Intensivstation, Krankenstation, Krankenhaus verlassen

Joan Laporta hat zunächst versichert, dass solange er Präsident des FC Barcelona ist, dieser keinesfalls in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und der Verein "weiterhin den Mitgliedern gehören wird", so der Manager am Mittwoch im Auditorium 1899 des Camp Nou.

Intensiv und emotional wurde es vor allem dann, als die katastrophale wirtschaftliche Situation der Blaugrana angesprochen wurde. Laporta ist hier guter Dinge, dass er den Verein schon in den kommenden Wochen in wesentlich ruhigeres Fahrwasser führen kann. Barça habe noch immer eine enorme Strahlkraft, weshalb sich Laporta keine Gedanken darüber mache, frisches Kapital aus externer Quelle einspeisen zu können.

Am Donnerstag kommender Woche lädt Barça zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Während dieser, so Laporta, werde man die Mitglieder darum bitten, "uns zu erlauben, die beiden Hebel zu aktivieren, mit denen wir die wirtschaftliche Situation des Vereins früher als geplant neu ausrichten werden".