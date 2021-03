FC Barcelona : FC Barcelona holt neuen CEO – kommt auch David Alaba?

Beim FC Barcelona laufen die Planungen für die Zukunft nach der Wahl von Joan Laporta zum Präsidenten auf Hochtouren. Der neue Geschäftsführer ist bereits gefunden, der neue Sportdirektor soll in dieser Woche kommen. Gespräche gab es auch mit David Alaba.

Joan Laporta holt Ferran Reverter, den CEO von MediaMarktSaturn, als neuen Geschäftsführer zum FC Barcelona. Der gebürtige Katalane ersetzt Óscar Grau.

Reverter machte seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Pompeu Fabra University. Bei MediaMarkt arbeitete er sich vom Filialleiter zum Director of Operations und Geschäftsführer des gesamten Unternehmens hoch.

Mateu Alemany neuer Fußballdirektor – folgt Jordi Cruyff, oder doch Xavi?

Mateu Alemany wird neuer Fußballdirektor der Katalanen. Das bestätigte Laporta im Gespräch mit RAC1. Der Ex-Valencia-Manager soll Barcelona in LaLiga, dem spanischen Fußballverband und auf internationaler Ebene vertreten und die sportliche Leitung unterstützen.

Als Technischer Direktor – vergleichbar mit dem Posten des Sportdirektors – könnte Jordi Cruyff, Sohn von Barça-Legende Johan Cruyff (†68) kommen.