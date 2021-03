FC Barcelona : Joan Laporta neuer Barça-Boss – Flirt mit Messi

Der FC Barcelona hat einen neuen Präsidenten. Joan Laporta gewann die Wahlen am Sonntag mit knapp 30.000 Stimmen (54 Prozent) vor Victor Font (16.679 Stimmen) und Toni Freixa (4.769). In der der Stunde des Triumphs umwarb der Anwalt Lionel Messi.

Laporta setzt darauf, dass der sechsfache Weltfußballer nicht in erster Linie auf Geld achtet. "Der wirtschaftliche Vorschlag wird das sein, was wir uns leisten können. Aber in Zukunft kann sich die Lage wieder ändern. Und sportlich wird ihn unser Vorschlag interessieren", so der 58-Jährige. "Geld ist sicherlich nicht das Wichtigste."

Messis Arbeitspapier ist nicht das einzige Thema, was nun bei Laporta auf der Tagesordnung steht. Auch der Vertrag von Ousmane Dembele (23, Vertrag bis 2022) kommt auf den Tisch: "Spielerverträge, die 2022 enden, müssen jetzt bearbeitet werden. Es wird ein Audit geben, um die Budgets zu genehmigen."