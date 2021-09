Ansu Fati als Hoffnungsträger : Barça in der Krise! Vorstand tagt über Koeman - goldene Zukunft dank La Masia?

Der FC Barcelona durchlebt derzeit eine schwierige Phase, startete schlecht wie nie zuvor in die Champions League Gruppenphase. Präsident Joan Laporta glaubt zu wissen, wie die Katalanen zukünftig wieder in Europas Spitze mitmischen können. Ob Ronald Koeman weiterhin Trainer sein darf, könnte sich bereits in Kürze klären.