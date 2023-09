Joao Cancelo fällt Urteil über Barça-Debüt – und sieht großartige Zukunft vor sich

Joao Cancelo gab am Sonntag sein Barça-Debüt - Foto: / Getty Images

Joao Cancelo ist am Deadline Day des diesjährigen Sommertransferfensters zu Barça durchgeschlüpft. Nach seinem Debüt am Sonntag stand er Rede und Antwort.

Wenn man so will, hat Xavi Hernandez mit Joao Cancelo auch den Sieg eingewechselt. Im Auswärtsspiel gegen Osasuna kam der Neuzugang eine halbe Stunde vor Schluss für Sergi Roberto auf den Platz, danach erzielte Robert Lewandowski per Elfmeter noch den 2:1-Siegtreffer.

Joao Cancelo gibt Barça-Debüt bei Osasuna

"Ich bin sehr stolz darauf, mein Debüt für Barça gegeben zu haben. Es ist eine Auszeichnung für mich", sagte Cancelo im Nachgang des Spiels. "Es war ein sehr komplizierter Sieg. Meine Mitspieler hatten mir schon gesagt, dass es ein sehr schwieriges Stadion ist. Und so war es auch."

Cancelo ist den Blaugrana im Rahmen seines Wechsels finanziell sehr entgegengekommen. Der 29-Jährige verließ Manchester City zunächst für den Rest der Saison auf Leihbasis. Eine Kaufoption ist kein Bestandteil des vereinbarten Deals.

Joao Cancelo sicher: Kann mit Barça Großes erreichen

Cancelo hat nun viel vor und sieht in Barcelona eine großartige Zukunft vor sich, die ihm und den Verein viele Titel bescheren wird. "Sie haben mich hier sehr gut aufgenommen. Es ist eine gute Gruppe. Ich bin sicher, dass wir mit dieser Gruppe Großes erreichen können", blickte Cancelo hoffnungsvoll voraus.