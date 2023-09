Joao Cancelo: Manchester City ist das beste Team der Welt, aber wenn Barça anruft...

In Barcelona fügte sich der portugiesische Nationalspieler sehr schnell ein . Es erweckt den Anschein, als hätte Cancelo noch nie zuvor für einen anderen Verein gespielt. Und obwohl er ManCity als die beste Mannschaft der Welt bezeichnet, war für ihn schnell klar, dass er sofort abnimmt, wenn ihn Barça anruft und zum Wechsel auffordert

... hat bei der Barça-Anfrage aber nicht lange überlegen müssen

Dass Barça ihn schon im Januar wollte, darüber hat Cancelo keine Kenntnis – in dem Fall ist nie eine Interessensbekundung an ihn herangetragen worden. Als die Blaugrana in diesem Sommer ernst gemacht haben, musste er allerdings nicht lange überlegen.

Barça sei der Verein, für den er immer spielen wollte, es sei der Verein seiner Träume, schwärmt der Flügelspieler. "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein, ich habe diese drei Spiele wirklich genossen, ich habe Mannschaftskameraden, die mir helfen, mich so schnell wie möglich anzupassen, was sehr wichtig ist. Ich spiele mit großartigen Spielern zusammen, was mir ebenfalls alles sehr leicht macht."

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo