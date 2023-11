Joao Cancelo schwärmt von Barça-Mitspieler: "Einer der Besten, die ich je gesehen habe"

Joao Cancelo stimmt Loblied auf Barça-Kollege Frenkie de Jong an - Foto: / Getty Images

Joao Cancelo avancierte mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:1 des FC Barcelona in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Porto zum Matchwinner und wurde im Nachgang sogar zum Spieler des Spiels gekürt.

Statt die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, hob Cancelo im Nachgang lieber einen seiner Mitspieler heraus – und holte zu einem dicken Lob für Frenkie de Jong aus.

"Wenn er spielt, macht er den Unterschied aus"

"Ich möchte etwas über Frenkie de Jong sagen. Er ist einer der besten Spieler, die ich je auf dieser Position gesehen habe", sagte Cancelo bei UEFA TV. "Wenn er spielt, macht er den Unterschied aus – und wir sind froh, dass er zurück ist."

De Jong fiel in dieser Saison zwei Monate lang wegen einer Knöchelverletzung aus, seine Abstinenz war dem Team deutlich anzumerken. In der Zeit, in der der niederländische Nationalspieler fehlte, erlebte Barça seine schlechteste Phase.

Der Mittelfeldstar kehrte am vorigen Wochenende im Liga-Auswärtsspiel gegen Rayo Vallecano (1:1) auf den Platz zurück und führte Barça als Kapitän an.

Verwendete Quellen

UEFA TV