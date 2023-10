Joao Cancelo trifft schon jetzt Entscheidung über Barça-Zukunft

Joao Cancelo will dauerhaft für Barça spielen - Foto: / Getty Images

Wie der Transferexperte Fabrizio Romano bei CaughtOffsideTV erzählt, sieht Cancelo diese Saison nicht als Leihsaison an und hat keine Ambitionen, nach Manchester zurückzukehren. Die Zeit bei Barça sehe der 29-Jährige ganz anders als sein Wirken beim FC Bayern, an den er ebenfalls ausgeliehen war – sogar mit Option zur festen Übernahme.

Cancelo brauchte nullkommanull Eingewöhnungszeit. In fünf Meisterschaftsspielen stehen für den Leihspieler starke zwei Tore und eine Vorlage zu Buche. Es ist selten, dass sich eine Leihkraft, Cancelo ist bis Saisonende ohne Kaufoption von Manchester City ausgeliehen, mit seinem vorübergehenden Arbeitgeber so dermaßen identifiziert.

Der FC Barcelona sei der Verein, für den er immer spielen wollte, es sei der Verein seiner Träume, schwärmte Joao Cancelo vor Kurzem zum x-ten Mal von seinem Wechsel . "Ich spiele hier mit großartigen Spielern zusammen, was mir alles sehr leicht macht."

Will nicht mehr zu Manchester City zurück: Joao Cancelo - Foto: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com

"Joao Cancelo will bei Barça bleiben"

"Das war zum Beispiel das Gefühl bei Bayern. Okay, ich bleibe hier, vielleicht sechs Monate und dann sehen wir im Sommer weiter", erklärt Romano über Cancelo. "Aber bei Barcelona ist das ganz anders. Er sieht Barcelona als ein Projekt für die Gegenwart und die Zukunft. Er will in Barcelona bleiben."

Für Barça gibt es angesichts von Cancelos bisherigen Leistungen jeden Grund, im kommenden Sommer alles daran zu setzen, um ihn dauerhaft nach Barcelona zu holen. ManCity soll hierfür 25 Millionen Euro Ablöse verlangen. Inwieweit die Finanzkrise einen Transfer verhindern würde, muss im Anschluss an diese Saison bewertet werden.

Verwendete Quellen

CaughtOffsideTV