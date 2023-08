Joao Cancelo zu BarÃ§a? PlÃ¶tzlich kommen wieder Zweifel auf

Der Wechsel von Joao Cancelo ist entgegen anderslautender Medienberichte offenbar doch noch nicht so gut wie unter Dach und Fach. Die verheerende Wirtschaftssituation könnte dem FC Barcelona mal wieder einen Strich durch die Rechnung machen.

Die portugiesische Record sowie der renommierte Journalist Fabrizio Romano hatten sich in der Thematik Joao Cancelo am Donnerstag jeweils weit aus dem Fenster gelehnt. Zu weit?

Barça räumt Bernardo Silva zunächst Priorität ein

Der Wechsel des 29-Jährigen steht offenbar nicht unmittelbar bevor. Der Mundo Deportivo hält Barça einen Cancelo-Wechsel nach aktuellen Gegebenheiten für unmöglich. Grund hierfür ist die geplante Verpflichtung von Bernardo Silva, der offenbar Priorität eingeräumt wird.

Barça hält, selbst sollte Silva nicht von Manchester City kommen, Cancelos Veränderung für sehr kompliziert. Der finanzielle Aufwand für den Rechtsverteidiger soll viel zu groß sein, Cancelo wird auf der englischen Insel mit rund 14 Millionen Euro alimentiert.

Joao Cancelo verdient wohl zu viel für Barça

Barça geht deshalb davon aus, dass es fast nicht zu realisieren ist, Cancelo irgendwie im Budget unterzubringen und alles zudem noch mit dem Financial Fairplay in Einklang zu bringen. Cancelos Vertrag in Manchester ist noch langfristig bis 2027 datiert.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo