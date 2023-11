FC Barcelona: Die Anfangseuphorie um Joao Felix ist verflogen

Kurz vor dem Ende der Sommer-Transferperiode nahm Barça eine Veränderung in seiner Offensivabteilung vor. Ansu Fati (21) wurde in die Premier League an Brighton verliehen, den Kaderplatz des Eigengewächses nahm Joao Felix ein.

Der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte von Atletico Madrid wurde für eine Saison auf Leihbasis ins Camp Nou abgegeben – und legte in der Folge einen Raketenstart hin. In seinen ersten drei Spielen im Blaugrana-Trikot erzielte er drei Treffer. Die Cules waren begeistert.

Joao Felix seit zehn Spielen ohne Tor

Doch mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt. Seit fast zwei Monaten und zehn Pflichtspielen (sieben LaLiga-Spiele, drei Champions-League-Partien) hat er kein Tor erzielt. Zuletzt traf der Neuzugang am 19. September beim 5:0-Kantersieg über Royal Antwerpen am ersten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase.