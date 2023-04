Jonathan David flirtet mit Barça: "Großer Fan, als ich klein war"

In diesem Sommer wird mit einem großen Transferwettstreit um Jonathan David gerechnet. Der Topstürmer gesteht nun seine große emotionale Verbundenheit zum FC Barcelona.

Geht da was für den FC Barcelona? Jonathan David macht im Interview mit dem Sportwettenanbieter Winamax kein Geheimnis daraus, dass er in seiner Kindheit leidenschaftlicher Anhänger der Blaugrana war.

Jonathan David würde aber gerne in die Premier League wechseln - Foto: Juanlu Fajardo / imago images

Unzähligen Topteams wurde in der Vergangenheit schon Interesse an David nachgesagt – der FC Bayern, Manchester United oder der FC Chelsea sollen zu den werbenden Klubs gehören. Also alles Vereine, bei denen das Transfergeld wesentlich lockerer sitzt als bei Barça.

Der kanadische Stürmer, der für den OSC Lille mit 19 Ligatoren erneut eine Topsaison liefert, soll die Premier League als sein Hauptziel auserkoren haben. Der Vertrag des Nationalspielers läuft noch bis 2025.

Verwendete Quellen

Winamax